Coronavirus Abruzzo, prima dose di vaccino fatta per oltre 2mila maturandi

La Cisl Abruzzo Molise Scuola invita ad una accelerazione. Intanto a L'Aquila in due giorni vaccinati 420 maturandi.

I maturandi impegnati nell'esame in Abruzzo saranno 10.900 in totale, di cui 10.600 come candidati interni e 300 come candidati esterni, e di questi 6.956 si sono già prenotati per la vaccinazione Covid, con oltre duemila che hanno già ricevuto la prima dose. Lo rende noto la Cisl Abruzzo-Molise Scuola dopo il tavolo tecnico interistituzionale per la sicurezza in riferimento agli esami di stato che si è svolto ieri. Il sindacato della scuola sottolinea "Pur in presenza di numeri in parte rassicuranti, è fondamentale sia un'accelerazione delle vaccinazione con l'eventuale attribuzione di una ulteriore priorità sia una campagna di ulteriore sensibilizzazione per ottenere una percentuale molto più alta di quella attuale di maturandi che si prenotano e vaccinano". La Cisl rende noti anche i dati relativi al personale della scuola: la percentuale di vaccinati almeno con la prima dose ha raggiunto in Abruzzo il 97,2% e con la stragrande maggioranza che ha ricevuto entrambe le dosi.

Intanto ieri nel centro San Vittorino dell'Aquila si sono vaccinati 150 maturandi e giovedì era stata inoculata la dose ad altri 270. Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco Pierluigi Biondi che sottolinea: "Dai nostri giovani riceviamo titti un grande esempio di responsabilità e consapevolezza della salute come bene pubblico".