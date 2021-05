Coronavirus Abruzzo, 54 nuovi positivi, dati aggiornati a domenica 30 maggio 2021

Non si registra alcun decesso in Abruzzo e scende a 14 il numero di ricoverati in terapia intensiva negli ospedali delle Regione

Oggi in Abruzzo si regsitrano 54 nuovi positivi al Covid-19 di età compresa tra 5 e 93 anni. Sono 11 cittadini nell'aquilano, 12 nel chietino, 6 nel pescarese, 22 nel teramano, 2 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Eseguiti 2793 tamponi molecolari e 1125 test antigenici. Non si registra alcun decesso in Abruzzo. 65986 solo i guariti (+3), 5559 gli attualmente positivi (+50), 133 i ricoverati in area medica (-3), 14 ricoverati in terapia intensiva (-1), 5412 in isolamento domiciliare (+54).