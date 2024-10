Chiusura stabilimenti Audi e Volkswagen, Marsilio: segnale preoccupante

Per il Presidente della Regione Abruzzo “occorre invertire la rotta”



Roma, 30 Ott. – “Le recenti chiusure annunciate dello stabilimento Audi a Bruxelles e dei tre stabilimenti Volkswagen in Germania sono un segnale preoccupante per il settore dell'automotive, un segnale in più sulla necessità di invertire la rotta sulle politiche turbogreen". Così Marco Marsilio, Presidente del Gruppo ECR al Comitato europeo delle Regioni e Presidente della Regione Abruzzo.



"La transizione verso un'economia più attenta all'ambiente – afferma Marsilio – non può avvenire sulla pelle di imprenditori, lavoratori e tessuti produttivi. Se anche le grandi aziende automobilistiche tedesche sono costrette a chiudere i propri stabilimenti è perchè qualcosa è andato storto nell'imposizione di una transizione verso l'auto elettrica che non ha tenuto conto delle realtà territoriali".

Così come già chiesto nel parere a suo nome che è stato adottato dal Comitato delle Regioni durante l'ultima sessione plenaria di ottobre, le regioni insistono sulla revisione del bando delle auto a diesel e benzina, revisione che viene chiesta già per il 2025. "Lo chiediamo con forza – conclude Marsilio – e mi pare ormai sotto gli occhi di tutti che non possiamo più proseguire in maniera miope su un tema che rischia di mettere in ginocchio il settore dell'auto".