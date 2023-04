Celano, si getta dal balcone con il figlio di 5 anni, muore una 35enne, il figlio è in terapia intensiva

Il bimbo è ricoverato all'ospedale Bambin Gesù

Un'altra tragedia sconvolge l'aquilano. ieri a Tempera un medico ha ucciso la famiglia per poi togliersi la vita, questa mattina a Celano una mamma di 35 anni, Gemma Paris, si è gettata da un balcone con il figlio di 5 anni morendo sul colpo, mentre il bimbo si trova in terapia intensiva.

Secondo quanto si è appreso il bimbo non sarebbe in pericolo di vita, dopo essere stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila è stato trasferito all'ospedale Bambin Gesù di Roma. La tragedia è avvenuta in una traversa di via Fonte Grande, strada antica che collega Celano alla piana del Fucino. La donna era separata da tempo dal marito e viveva in casa con i genitori e i due figli. Ignote le cause che hanno indotto la donna a decidere di farla finita e a portare con se il figlio in quel volo di tre metri che le è stato fatale. Una dramma che ha sconvolto l'intera comunità.