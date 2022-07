Autostrada A24 A25, lavoratori preoccupati, il presidente Marsilio incontra i sindacati di Strada dei Parchi

Il presidente della regione Abruzzo incontra in videocollegamento il Ministro Giannini: Obiettivo tutelare automobilisti e lavoratori delle autostrade abruzzesi

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina ha incontrato i rappresentanti sindacali di Strada dei Parchi. Erano presenti Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl. I sindacati hanno sottoposto al presidente Marsilio le preoccupazioni emerse dopo la vicenda della revoca della concessione delle autostrade A/24 e A/25 che al momento è stata sospesa da una decisione del Tar.

La questione relativa ai livelli occupazionali preoccupa i lavoratori, oggi impiegati lungo le autostrade che collegano l’Abruzzo al Lazio, sia per quanto riguarda il numero del personale che transiterebbe da Strada dei Parchi ad Anas poiché il Decreto Legge specifica solo “nella misura necessaria”, sia per ciò che concerne l’inquadramento contrattuale che potrebbe non tener conto di diritti e professionalità già acquisiti dagli attuali lavoratori.

“Condivido le preoccupazioni dei sindacati e dopo la riunione ho già rappresentato al ministro Giovannini, con cui ho avuto un incontro in videocollegamento, quanto emerso nel corso del confronto sindacale.

L’obiettivo della Regione Abruzzo è quello di tutelare tutti gli automobilisti che utilizzano le tratte autostradali abruzzesi sia in termini di sicurezza sia con tariffe congrue, e di salvaguardare il lavoro di tutti coloro che ogni giorno dedicano il loro impegno quotidiano per garantire la sicurezza, per migliorare la percorribilità delle strade, per far funzionare l’intero sistema autostradale”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.