Ari, furti nelle chiese del territorio, è caccia ai ladri, forse una banda specializzata

Prelevati soldi e una croce in ottone.

I carabinieri di Villamagna indagano per dare un nome agli autori di alcuni furti commessi in alcune chiese del comune di Ari. A presentare una dettagliata denuncia in caserma è stato il parroco di Ari don Valery Mushagalusa Polisi.

Tre le chiese prese di mira dai balordi. Dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie sono stare rubate le offerte dei fedeli, nella chiesa del Santissimo Salvatore è stato rubato un impianto audio, mentre nella chiesa di Sant’Antonio i ladri hanno portato via una croce di ottone. Potrebbe essere stata una banda specializzata a compiere questi colpi.