Abruzzo, traffico internazionale di droga, i Ros arrestano 14 persone, indagini della Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila

In una vasta operazione antidroga coordinata dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale (ROS), supportati dai Comandi provinciali di Teramo, Pescara, Fermo, Ascoli Piceno, Brescia e Perugia, sono state eseguite 14 misure cautelari in Italia e all'estero.

L'operazione è stata condotta in collaborazione con il Landeskriminalamt del Nord Reno-Westfalia (Germania), l'Udyco Central della Policia Nacional (Spagna), la Police Judiciaire Fédérale di Mons (Belgio) e il Dipartimento anti-narcotici della Polizia Nazionale dell'Ucraina. Le misure sono state disposte dai giudici delle indagini preliminari dei Tribunali dell'Aquila e Teramo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila e della Procura di Teramo. I reati contestati includono "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" e "produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope". Le persone fermate sarebbero parte di un'organizzazione criminale con ramificazioni in Italia, Germania e Spagna, e contatti in Belgio e Ucraina.