Abruzzo, detenuto trovato morto nel carcere di Sulmona: era ritenuto vicino a Messina Denaro

Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause del decesso.

Rosario Scalia, 50 anni, ritenuto vicino al boss mafioso Matteo Messina Denaro, è stato trovato senza vita nella sua cella del carcere di massima sicurezza di Sulmona.

Il ritrovamento è avvenuto la sera del 24 dicembre da parte della polizia penitenziaria. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il detenuto, in sovrappeso, era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’anca alcune settimane fa. Sulla vicenda è stata stata disposta l’autopsia e gli inquirenti mantengono aperta ogni ipotesi. Fonte: ANSA