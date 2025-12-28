Domenica 28 Dicembre 2025

Cronaca

Abruzzo, detenuto trovato morto nel carcere di Sulmona: era ritenuto vicino a Messina Denaro

28/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Abruzzo, detenuto trovato morto nel carcere di Sulmona: era ritenuto vicino a Messina Denaro

Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause del decesso.

Rosario Scalia, 50 anni, ritenuto vicino al boss mafioso Matteo Messina Denaro, è stato trovato senza vita nella sua cella del carcere di massima sicurezza di Sulmona.

Il ritrovamento è avvenuto la sera del 24 dicembre da parte della polizia penitenziaria. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il detenuto, in sovrappeso, era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’anca alcune settimane fa. Sulla vicenda è stata stata disposta l’autopsia e gli inquirenti mantengono aperta ogni ipotesi. Fonte: ANSA

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Sulmona

Potrebbero interessarti

Gran Sasso, sospese le ricerche dell'escursionista polacco

Maltempo e scarsa visibilità bloccano le operazioni. Brozek è scomparso da Campo Imperatore il 19 novembre

Famiglia nel bosco, nuovo ricorso contro l'allontanamento dei figli

I legali presentano foto che smentirebbero le accuse. Nominati consulenti di parte per i test psicologici richiesti dal Tribunale

Viola il divieto di avvicinamento e tenta di entrare in casa dell’ex moglie: arrestato dalla Polizia di Stato ad Avezzano

L’uomo, già sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia, è stato bloccato il giorno di Natale dopo aver infranto una finestra

Pescara, aggredisce la moglie e la colpisce con una bottiglia: arrestato 62enne dalla Polizia

Violenza domestica la vigilia di Natale: la donna ferita al volto riesce a fuggire e a chiedere aiuto. L’uomo è finito in carcere

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb