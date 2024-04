Pescara, firmato in comune il protocollo d'intesa per l'alternanza scuola-lavoro dei ragazzi disabili

Il progetto di “Alternanza scuola-lavoro” per gli studenti con disabilità cresce e offre nuove opportunità per i ragazzi.

Firmata ieri mattina, nella sala della Giunta del Comune di Pescara, l’appendice al protocollo di intesa già sottoscritto nel 2022 che vedeva protagonisti il Comune, con l'Assessorato alla Disabilità, la Asl di Pescara (Servizi Neuropsichiatria infantile e Sigad), la Camera di Commercio e il Liceo Misticoni Bellisari. Del partenariato sono entrati a far parte anche l’Ufficio scolastico provinciale di Pescara, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Cna Pescara e Liceo Marconi.

I destinatari del progetto sono gli studenti con disabilità, ai sensi della Legge n. 104/1992, che frequentano il terzo, quarto e quinto anno degli istituti secondari di secondo grado partner del progetto, che avranno la possibilità di vivere una esperienza all’interno delle aziende ma anche all'interno di Confindustria e della Cna, come annunciato stamani. La scuola si occuperà di affiancare gli studenti e vigilerà per garantire l'effettiva frequenza delle attività formative.

"Si amplia il progetto che riguarda la rete inclusiva creata per gli studenti con disabilità che, con questo progetto, hanno la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e quindi di migliorare la propria qualità di vita", ha detto il sindaco Carlo Masci a seguito della firma del protocollo. "Sono contento perché è un'altra dimostrazione della collaborazione tra amministrazione, Asl, scuola e mondo delle imprese. Per la nostra città è un bel momento perché si favorisce l’inserimento nella società dei ragazzi disabili, si dà loro una possibilità sociale, si supera il concetto di persone seguite solo a livello medico. Grazie al settore delle Politiche sociali, la sussidiarietà non è solo una bella parola ma concretezza".

Al sindaco ha fatto eco l’assessore alla Disabilità Nicoletta Di Nisio, promotrice dell’intesa: "La rete che abbiamo creato cresce, diamo la possibilità ai ragazzi di affacciarsi al mondo del lavoro e rendiamo orgogliose le loro famiglie", ha sottolineato l’assessore ringraziando i partner. "Il modello “One Health” è quello a cui ci ispiriamo all'interno della Asl, e in questo caso puntiamo a far esprimere le potenzialità degli studenti, per aumentarne l’autostima. Le persone con disabilità hanno talenti importanti e io dai miei pazienti ho imparato molto", ha commentato Vittorio Di Michele, direttore dell'Unità Operativa Complessa Csm Area Nord.

"La scuola è sempre più inclusiva, dà ad ogni ragazzo la possibilità di esprimere le proprie potenzialità e con questi percorsi gli studenti possono dare il meglio di sé": queste le parole di Pierangelo Trippitelli, dirigente dell'ambito territoriale di Chieti e Pescara dell'Ufficio scolastico provinciale, mentre per la dirigente scolastica del Liceo Marconi Giovanna Ferrante "i ragazzi hanno molti talenti e noi diamo loro una opportunità, una marcia in più".

"Questo progetto ha la capacità di mettere insieme territorio, scuola e imprese, e come Cna, oltre ad eseguire il matching, vogliamo usufruire direttamente di queste risorse", ha detto Luciano Di Lorito, direttore della Cna. "Confindustria ha già ospitato uno di questi ragazzi", ha fatto presente il vice presidente Marco Belisario parlando di una "iniziativa lodevole" e sottolineando che "le imprese si sono dimostrate propense". "Un progetto dal valore inestimabile" per Linda D'Agostino, vice presidente della Camera di Commercio, pronta a "sensibilizzare le imprese. È questo l’obiettivo che si è prefissatp il nostro Ente: favorire la cultura dell'inclusione nelle aziende".

Alla firma erano presenti anche Annarita Pensato per il Liceo Marconi, Filomena Papola per il Liceo Mibe, Giovanni Giancaterino della Cna, Claudia Pelagatti per Confindustria, Daniela Puglisi dell'Ufficio scolastico provinciale, Elena Gennaro e Chiara Linda Rossi per la Asl (Neuropsichiatria infantile e Sigad) e Gianluca De Santis per la Camera di Commercio. Per il settore Politiche sociali c'erano il Dirigente Marco Molisani, la responsabile del Servizio Piera Antonioli e la funzionaria Greta Massimi.