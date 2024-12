Lanciano, “Nonni tecnologici”, alla scuola primaria Eroi Ottobrini, la cerimonia conclusiva del corso gratuito per over 60.

Un progetto promosso dall’associazione “Officina Lanciano” che ha preso il via il 25 settembre scorso.

Non fatevi ingannare da qualche ciocca bianca tra i capelli e dai segni del tempo sul volto, questi studenti un po’ “agèe” hanno dimostrato di avere grinta da vendere, di fare squadra, di avere la capacità di rimettersi in gioco, ma soprattutto di sapersi orientare su Internet, in barba a chi si dimostrava scettico dinanzi ad un così ambizioso traguardo. Ma l’importante obiettivo del progetto “Nonni tecnologici” promosso dall’associazione “Officina Lanciano” è stato ampiamente raggiunto e mercoledì 18 dicembre, nell’aula magna della scuola primaria “Eroi Ottobrini” di Lanciano, che ha ospitato il corso di sicurezza e alfabetizzazione digitale per Over 60, si è svolta la cerimonia finale. Sala gremita per festeggiare tutti insieme un progetto che ha preso il via il 25 settembre scorso, 12 lezioni di un’ora a mezza ciascuna tenute dal docente Mario Bisceglie. 34 gli allievi a cui è stato consegnato l’attestato di frequenza con lode, dinanzi a figli e nipoti entusiasti. Per il consigliere regionale Nicola Campitelli intervenuto alla cerimonia si è trattato di una scommessa vinta. Un’iniziativa organizzata dall’associazione “Officina Lanciano” di cui è presidente Dalila Di Loreto, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Lanciano, presente all’incontro il vice sindaco Danilo Ranieri, dalla Regione Abruzzo, con il fondamentale apporto dell’Istituto Comprensivo Mario Bosco che, senza indugio ha messo a disposizione l’aula magna della scuola primaria Eroi Ottobrini, quale sede del corso formativo. Nonni dunque al passo coi tempi, capaci di parlare nuovi linguaggi, quelli dei più giovani di utilizzare lo smartphone con maggiore consapevolezza e soprattutto di navigare sul web in sicurezza, al riparo da truffe e raggiri.

Sabrina Lanetta