Via Verde Costa dei Trabocchi: confronto in Commissione regionale sui Chioschi

l presidente della Provincia e sindaco di Vasto, Francesco Menna, i sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, insieme al suo vicesindaco Erminio Verì, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal consigliere regionale Nicola Campitelli e per il confronto costruttivo con tutti i componenti della Commissione.

Si è svolta oggi a L’Aquila, nella seconda Commissione del Consiglio regionale d’Abruzzo, l’audizione dei sindaci e del presidente della Provincia sull’emendamento al progetto di legge n. 53/2024, che introduce la possibilità di realizzare, lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, strutture leggere, amovibili e a basso impatto paesaggistico, destinate a servizi essenziali come punti di ristoro e noleggio attrezzature. L’emendamento è il risultato di un percorso condiviso, avviato con riunioni preliminari tra sindaci, Provincia e Regione e sviluppato prima della stesura definitiva, oggi portata all’attenzione della Commissione. Il presidente della Provincia e sindaco di Vasto, Francesco Menna, i sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, insieme al suo vicesindaco Erminio Verì, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal consigliere regionale Nicola Campitelli e per il confronto costruttivo con tutti i componenti della Commissione. La proposta normativa assegna ai Comuni un ruolo centrale: potrebbero limitare o escludere gli interventi, definire criteri più restrittivi e approvare nei rispettivi Consigli comunali gli atti di pianificazione necessari. Viene inoltre superato l’attuale vincolo temporale che impone la rimozione delle strutture dopo sei mesi, consentendo una programmazione più stabile dei servizi. Resta in capo ai Comuni la scelta delle localizzazioni, nel pieno rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche vigenti, con il coordinamento della Provincia, al fine di garantire una visione omogenea del territorio. Tutti gli interventi saranno comunque subordinati al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti, in particolare in materia paesaggistica e ambientale, a tutela del valore naturalistico della costa. "L’ulteriore necessità di potenziare i servizi – hanno commentato Di Giuseppantonio, Caravaggio e Verì- è emersa con evidenza durante le recenti festività pasquali, quando l’elevato afflusso di visitatori lungo la Via Verde ha messo in luce la carenza di punti di assistenza, ristoro e supporto logistico, generando disagi in diversi tratti del percorso". «È una norma di buonsenso – aggiungono I sindaci Di Giuseppantonio e Caravaggio– che consente di garantire servizi essenziali senza compromettere il valore paesaggistico della Costa dei Trabocchi. I Comuni saranno protagonisti nella pianificazione, con il coinvolgimento dei Consigli comunali e il coordinamento del presidente della Provincia Menna, per assicurare qualità, decoro e pieno rispetto dell’ambiente. Nella pianificazione coinvolgeremo, in un confronto costruttivo, anche le associazioni ambientaliste e le categorie produttive». L’auspicio è una rapida approvazione della norma, per coniugare sostenibilità, decoro e accoglienza lungo uno dei tratti più attrattivi della costa abruzzese.