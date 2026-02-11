L'Abruzzo alla Bit di Milano 2026: CCIAA Chieti -Pescara presenta i progetti turistici

Brilla il progetto Costa dei Trabocchi destinato ad alzare il livello dell’offerta, esaltare l’autenticità delle destinazioni e valorizzare la sostenibilità come elemento distintivo e competitivo.

Con due eventi presentati allo stand Abruzzo alla Bit di Milano, la Camera di commercio Chieti Pescara ha confermato ancora di più l’impegno che sta portando avanti nel campo della promozione e dell’offerta turistica. E lo ha fatto con due progetti centrali per l’offerta regionale: il marchio Costa dei Trabocchi e il progetto sul turismo enogastronomico, turismo lento e turismo esperienziale.

“Il sodalizio che ci lega alle Camere di commercio – ha commentato il sottosegretario Daniele D’Amario – non è solo un fatto strategico ma è un legame che ha una sua sostanza con progetti turistici sui quali entrambe le Camere sono impegnate. Ancora di più quella Chieti Pescara, che ha acceso i riflettori su due elementi che trainano la nostra offerta turistica, a conferma che per i grandi progetti ci vogliono soprattutto grandi professionalità che la Camera di commercio Chieti Pescara riesce a garantire”. In questo senso il progetto Costa dei Trabocchi è destinato ad alzare il livello dell’offerta, esaltare l’autenticità delle destinazioni e valorizzare la sostenibilità come elemento distintivo e competitivo. “Un percorso complesso che riguarderà migliaia di aziende dell'agroalimentare tipico- spiega Lido Legnini - dell'artigianato e dei servizi al turismo, ma che vedrà sicuramente alzare la qualità del prodotto e della destinazione. Chiediamo agli operatori di mettersi in discussione e comprendere che è una enorme opportunità per la promozione del territorio ma bisognerà rispettare le regole e affrontare qualche piccolo sacrificio mettendosi in discussione”.

Anche sul turismo enogastronomico e esperienziale fondamentale è l’apporto della Camera di commercio, che a Milano ha voluto evidenziare le indubbie potenzialità del territorio regionale di affascinare i visitatori “grazie – ha detto Tosca Chersich - a un mix unico di natura autentica, cultura millenaria e produzioni enogastronomiche di altissimo livello. Un patrimonio che va sostenuto puntando sempre di più su qualità, collaborazione pubblico-privato e professionalizzazione degli operatori".