Tribunali minori abruzzesi, Sigismondi e Liris (Fdi): martedi’ 20 incontro con il Ministro Nordio

“Si terrà martedì prossimo, 20 dicembre, l’incontro con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, così come preannunciato nei giorni scorsi, per affrontare la problematica relativa alla soppressione dei tribunali ‘minori’ abruzzesi”.

Lo comunicano i senatori abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris. “L’appuntamento è di fondamentale importanza – sottolineano - è, infatti, il primo confronto con il Ministro sul tema, durante il quale potremo esporre i motivi della nostra richiesta di salvaguardare i tribunali di Avezzano, Lanciano Sulmona e Vasto, indispensabili presidi di Giustizia e legalità. Evidenzieremo – rimarcano - anche la necessità di riaprire con tempestività le piante organiche al fine di potenziare il personale amministrativo. L’incontro, organizzato dal sottosegretario Andrea Delmastro, da sempre vicino alle istanze della nostra regione, vedrà la partecipazione anche del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che lo scorso anno fu determinante per l’ottenimento della proroga alla soppressione e che il 14 ottobre scorso - appena insediati i Presidenti della Camera e del Senato - ha immediatamente provveduto a ritrasmettere al Parlamento la legge di iniziativa regionale con la quale la Regione Abruzzo si propone di farsi carico delle spese di funzionamento dei Tribunali ‘minori’, per evitare la loro chiusura. Abbiamo ultimato di recente – ricordano i due senatori di FdI - le visite nei palazzi di Giustizia interessati ed è nostra intenzione, prima dell’incontro con il Ministro – concludono - attivare un ulteriore momento di confronto e approfondimento con i territori per recepire eventuali altre indicazioni".