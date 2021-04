Sisma 2016, Marsilio: intesa su importanti ordinanze per la ricostruzione pubblica

Due riguardano l'Abruzzo e disciplinano modalità speditive di ripristino del patrimonio scolastico e del municipio del Comune di Teramo, nonché del patrimonio abitativo pubblico dell’ATER di Teramo

Nella Cabina di Coordinamento del Sisma 2016 di oggi, presieduta dal Commissario Legnini, alla quale ha partecipato il Presidente Marsilio, è stata raggiunta l’intesa su alcune importanti ordinanze per l’applicazione di poteri speciali nella ricostruzione pubblica. Tra queste due riguardano il territorio abruzzese e disciplinano modalità speditive di ripristino del patrimonio scolastico e del municipio del Comune di Teramo, nonché del patrimonio abitativo pubblico dell’ATER di Teramo. "Sono state finalmente approvate alcune disposizioni in deroga al Codice dei Contratti, da tempo rivendicate mediante specifici emendamenti numerose volte proposti nel corso degli ultimi due anni, che consentiranno di accelerare l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura, nonché l’esecuzione dei lavori con modalità più snelle e dirette, anche avvalendosi del cumulo delle ulteriori risorse previste dall’eco e sisma bonus. Inoltre, su espressa richiesta dell’USR Abruzzo è stata data l’intesa per una nuova disciplina per il finanziamento dei costi relativi ai lavori degli edifici di proprietà mista pubblico-privata."Lo comunica il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio.

Tale procedura consentirà al Comune di Teramo e all’ATER di disporre di ingenti risorse a garanzia del completamento delle opere finanziate laddove nel corso dei lavori si rendessero necessarie varianti con aumento dei costi. Si tratta di 61 edifici residenziali per 678 unità abitative, 6 edifici scolastici e il municipio del Capoluogo per un importo complessivo di 92 milioni di euro. Il programma degli interventi, che include anche il nuovo finanziamento del Polo scolastico Molinari per 9 milioni di euro, potrà godere di un plafond potenziale di ulteriori 20 milioni di euro in caso di imprevisti.

È stata inoltre approvata la riforma del sistema di finanziamento dei beni culturali per la cui stesura è stato riconosciuto il contributo reso dall’Abruzzo in ragione dell’esperienza acquisita sul sisma del 2009. Il Commissario Legnini presenterà il contenuto puntuale delle ordinanze, che saranno firmate nel corso della prossima settimana dopo le necessarie verifiche e coordinamento formale dei testi, insieme ai presidenti e ai sindaci interessati in apposite occasioni che saranno prossimamente comunicate.