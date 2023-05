Ecolan SpA, ringraziamenti e rassicurazioni dal Presidente Massimo Ranieri

Il Presidente Massimo Ranieri esprime il suo più profondo ringraziamento a tutti i Sindaci della società per la riconferma unanime del Consiglio di Amministrazione di Ecolan S.p.A.

"Per me è un onore e motivo di grande orgoglio", afferma Ranieri, non solo a livello personale, ma anche in quanto membro di questa estesa comunità di cittadini e Sindaci. "Questi ultimi, con un senso di responsabilità che va oltre le legittime differenze politiche, hanno raggiunto un accordo unanime, riconoscendo la qualità del lavoro svolto dalla società." Riguardo ad alcune preoccupazioni emerse recentemente, dove si ipotizza che la società possa diventare un “partito della Ecolan” controllato da una specifica formazione politica, Ranieri tiene a rassicurare in primis i cittadini.

"Voglio ribadire con forza che non esiste, né mai esisterà, un 'partito Ecolan'", dichiara il Presidente. "La società continuerà a svolgere le sue attività istituzionali per tutti i comuni partecipanti, come ha sempre fatto finora. Inoltre, grazie alla fiducia che ci è stata nuovamente conferita, ci impegneremo con ancora maggiore entusiasmo per migliorare ulteriormente i nostri servizi, rendendoli sempre più efficienti ed economici per le nostre comunità, indipendentemente dalle appartenenze politiche dei Sindaci del territorio."