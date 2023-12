Discarica Villa Carmine, dalla Regione 1.8 mln per messa in sicurezza d’emergenza

Campitelli “Misura attesa da decenni”, Testa "Mantenuto impegno preso tra Meloni, Marsilio e Montesilvano"

"Attraverso un’oculata gestione delle finanze nonostante gli obiettivi limiti abbiamo trovato le risorse necessarie per poter appaltare i lavori messa in sicurezza/prevenzione della discarica pubblica ormai dismessa di Montesilvano. Era un intervento atteso da decenni!” Così l’assessore regionale ai rifiuti, Nicola Campitelli, alla convenzione tra Regione Abruzzo e ARAP, soggetto attuatore, per l’intervento di sicurezza d’emergenza/prevenzione (barrieramento idraulico) e la gestione per tre anni dell’impianto sito in contrada Villa Carmine a Montesilvano.

Il contributo della Regione è pari a 1,8 milioni di euro che ARAP utilizzerà per la realizzazione e la gestione di un impianto “Pump&Stock” per il pompaggio e lo smaltimento delle acque sotterranee. “Questo è senz’altro un primo step cui seguirà il finanziamento tramite i fondi FSC per la bonifica. Ancora una volta questo da Governo regionale vengono declinate soluzioni risolutive su annose problematiche cui finora nessuno del passato ha mai saputo dare risposta“. Conclude Campitelli.

Anche il deputato pescarese di Fratelli d’Italia e già consigliere regionale, Guerino Testa, è soddisfatto per la convenzione con l’ARAP: “Insieme a Giorgia Meloni e Marco Marsilio avevamo preso un preciso impegno in campagna elettorale e oggi onoriamo quella promessa ignorata da tutti nel passato. Diamo il via a un percorso per bonificare l’intero sito ormai dismesso. Un ulteriore e ambizioso obiettivo raggiunto dal Governo Marsilio dimostrazione concreta che Fratelli d’Italia ciò che promette in campagna elettorale, realizza”.