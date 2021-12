Pescara, Il chitarrista abruzzese Daniele Mammarella tra i migliori chitarristi acustici del mondo

Il giovanissimo musicista di Pescara si è classificato al terzo posto del Music Radar Awards 2021

Un altro grande successo per il giovanissimo chitarrista acustico Daniele Mammarella di Pescara (Abruzzo). Secondo il noto e prestigioso sito di musica anglosassone musicradar.com, Daniele Mammarella si è classificato al terzo posto del Music Radar Awards 2021, nella categoria Migliori chitarristi acustici del mondo, dopo mostri sacri come Tommy Emmanuel e Mike Dawes. Daniele Mammarella, in seguito ai riscontri positivi da parte della critica musicale nazionale e internazionale, avvenuti da due anni a questa parte, adesso taglia un altro bel traguardo.

Il sito specializzato di musica prima lo ha annoverato tra i dieci chitarristi migliori al mondo, poi , stilata la classifica ufficiale, lo ha visto piazzarsi al terzo posto, guadagnandosi una posizione di assoluto prestigio tra famosi musicisti internazionali. Un trend che in questo momento storico rispecchia perfettamente il prestigio acquisito dalla musica italiana nel mondo.

Dopo i Maneskin che si sono imposti sul panorama musicale internazionale, c’è anche la chitarra acustica di Daniele Mammarella che vede crescere costantemente il suo successo. Quest’ultimo riconoscimento è arrivato peraltro dopo la pubblicazione del suo secondo album “Moonschine”, uscito a giugno 2021, prodotto da Music Force, disponibile fisicamente e on line in tutti gli store musicali (Spotify, Youtube, Amazon, iTunes ed altri). Un album che sin dalla sua uscita ha riscosso consensi unanimi da parte della critica musicale specializzata.

LA BIOGRAFIA

Nato il 14/04 /1997, Daniele è un chitarrista fingerstyle di Pescara. All’età di 16 anni ha avuto l’onore di aprire il concerto al Grande Maestro Franco Morone Nel 2016 si diploma al Guitar College of London in Plectrum and pop rock Guitar. Il 4 ottobre 2019, a seguito dell’incontro con Music Force, Daniele Mammarella pubblica il suo primo album “Past, present and let’s hope” prodotto da Music Force distribuito in concessione da Egea Music e Believe Digital. Nel 2020 intensifica la sua attività live in cui spiccano eccellenti collaborazioni e prestigiose location. Suona come ospite per 2 date in Abruzzo e poi successivamente per 4 date (Piazza Maggiore Bologna, Tuscany Hall Firenze, Parco Angeletti Bologna e Villa Tittoni Desio) in qualità di chitarrista turnista per Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers) tra cui l'evento "Per gli invisibili" con Gianni Morandi, Dodi Battaglia, Alberto Bertoli, i Modena City Ramblers ecc. Inoltre viene inserito nelle stagioni ufficiali del Teatro Marrucino (Chieti), di "Musica al Tempio" presso il famigerato Teatro Marcello di Roma e successivamente chiamato come ospite all'evento "Festival de la Guitara" a Madeira (Portogallo). Nello stesso anno Daniele viene nominato uno dei 5 finalisti del "Acoustic Guitarist of the Year 2020", concorso di livello mondiale promosso dalla storica testata GuitarWorld (tra i giudici Roger Waters, John Petrucci, Dave Kilminster, Guthrie Govan, Kaki King ecc.) e successivamente vince il primo premio nel concorso fingerstyle nazionale cinese "The Star of Magic" su 163 partecipanti. Nel 2021 comincia la sua collaborazione come Endorser per famosi brand quali "Taylor Guitars" e “Markbass and DVMark” e nel mese di giugno pubblica il suo secondo album “Moonshine” prodotto da Music Force distribuito in concessione da Egea Music e Believe Digital. Successivamente apre il concerto di Antonio Onorato, è ospite dei Modena City Ramblers, è finalista al "Premio ADGPA Chitarrista emergente 2021" e viene chiamato come giudice nel concorso Fingerstyle cinese "The Star of Magic”. Sempre nello stesso anno Daniele Mammarella viene inserito nella top ten dei migliori chitarristi acustici (The Best Acoustic Guitarist) secondo il prestigioso sito anglosassone Musicradar.com per i "Music Radar Awards 2021” e a seguito di ulteriori votazioni di preferenza, si piazza al terzo posto di gradimento dietro solo a mostri sacri come Tommy Emmanuel e Mike Dawes. Attualmente è docente di Chitarra Moderna presso Music and Art International Academy (CH) e APM (PE) e sta lavorando al suo terzo album che uscirà nel 2022.