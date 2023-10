Civitaquana, nel fine settimana la quinta edizione de “L’Arrosticciere in Piazza”

Sarà celebrato il 93º anniversario della storica foto dell'arrosticino abruzzese

Nel prossimo fine settimana del 7 e 8 ottobre, la pittoresca cittadina di Civitaquana, situata nelle affascinanti colline abruzzesi, sarà il palcoscenico della 5ª edizione de "L'Arrosticciere in Piazza". Questo evento culturale celebra la ricca tradizione abruzzese dell'arrosticino, mettendo in luce la sua origine, la sua storia e l'antica "cottura primitiva" che ha reso questa specialità gastronomica un simbolo della regione. Quest'anno, la manifestazione assume un significato particolare in quanto segna il 93º anniversario di una foto storica che ha immortalato per la prima volta la cottura degli arrosticini in Abruzzo.

La famosa immagine, pubblicata nel libro "Gli Abruzzi dei Contadini 1923-1930", è stata scattata davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie a Civitaquana dagli autori del libro. Nel corso degli anni, questa foto è diventata un'icona della cultura abruzzese, attirando l'interesse e la partecipazione di appassionati e curiosi. La Famiglia Ginestrino di Civitaquana ha svolto un ruolo fondamentale nella rievocazione storica di questa foto, riconoscendo ufficialmente nei propri avi i protagonisti del ritratto storico.

Il Comune di Civitaquana ha sostenuto attivamente questa iniziativa, contribuendo al finanziamento e al patrocinio dell'evento. La stampa locale e nazionale ha costantemente dimostrato un vivo interesse per questa rievocazione storica, producendo servizi dedicati che hanno contribuito a valorizzare ulteriormente questo straordinario avvenimento. In occasione della giornata di domenica 8 ottobre, gli organizzatori invitano tutti a partecipare alla manifestazione che si terrà presso il Museo delle Genti d'Abruzzo e l'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese alle ore 11:30. Questo momento sarà seguito dall'inaugurazione di una cartellonistica dedicata alla tradizione e alla primitiva cottura degli arrosticini, curata dagli organizzatori. L'Arrosticciere in Piazza è un'occasione unica per immergersi nella cultura e nella tradizione abruzzese, gustando prelibatezze locali e apprezzando l'eredità culinaria e storica di questa affascinante regione. La comunità di Civitaquana e gli organizzatori sono entusiasti di condividere questa esperienza con tutti coloro che vorranno partecipare.