Tragedia a Rosciano, auto si ribalta, muore un bimbo di 3 anni di Turrivalignani

L'incidente stradale è avvenuto sulla strada della bonifica nel pomeriggo di oggi. Alla guida del mezzo la mamma del piccolo ora sotto shock

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio sulla strada della Bonifica nel territorio di Rosciano, nel pescarese. Un Bimbo di tre anni, Kilian D.L., di Turrivalignani, ha perso la vita dopo essere sbalzato fuori dall'auto guidata dalla mamma, una donna i 32 anni, che, per cause ancora da accertare, ha carambolato finendo fuori strada. Il bimbo è morto sul colpo. Nell'auto, una renault Scenic, viaggiava anche la sorellina e uno zio che sono rimasti fortunatamente illesi, sembra solo qualche graffio.

Sotto shock la mamma del piccolo che non si capacita di avere perso il suo bambino. Sul posto i sanitari del 118 che hanno accompagnato la giovane mamma e la figlia in ospedale a Pescara, per sottoporle ad un controllo e soprattutto per fornire loro un supporto psicologico. Per i rilievi sono giunti sul luogo dell'incidente i Carabinieri di Rosciano, al lavoro anche i Vigili del fuoco.

Non si esclude che a causare il tragico incidente sia stato il manto stradale reso viscido dalla pioggia, la donna potrebbe per questo aver perso il controllo del mezzo che ribaltandosi ha sbalzato fuori il piccolo Kilian, caduto rovinosamente a terra e spirato all'istante.