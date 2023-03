Sospensione fornitura idrica, domani a Lanciano scuole chiuse nel quartiere Santa Rita, Rione Gaeta e parte di Via per Treglio

Scatta l'ordinanza del sindaco Filippo Paolini per ragioni igienico sanitarie

Dopo la comunicazione da parte di Sasi della sospensione dell'erogazione della fornitura idrica nel Quartiere Santa Rita, Rione Gaeta e parte di Via per Treglio, a causa di un intervento di riparazione alla condotta in via Silone nel comune di Lanciano, in programma domani 24 Marzo 2023, dalle ore 08.30 fino alla conclusione dei lavori, previsti per le ore tardo pomeridiane, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole.

Domani resteranno a casa gli studenti della scuola dell’Infanzia Gentile, in località Villa Gaeta; della scuola dell’Infanzia E. D’Amico, in Via Villante; della scuola dell’Infanzia Villa Martell, in Via Baccalà; Scuola Primaria Bellisario, in Via Marfisi, della Scuola Media D’Annunzio, in Via Masciangelo e dell' Asilo Nido l’Arcobaleno, in Via Villante.

"La prevista interruzione del servizio idrico – si legge nella premessa dell’ordinanza firmata dal sindaco Paolini– interesserà parte del territorio comunale comprendente, in particolare, aree urbane al cui interno sono ubicate sedi di plessi scolastici dell’infanzia, primaria, e nidi d’infanzia, e per tale sopravvenuto inconveniente, occorre assumere idoneo provvedimento in ragione delle criticità igienico sanitarie derivanti dall’impossibilità di funzionamento dei servizi igienici e dalla mancanza di acqua corrente nelle strutture scolastiche; all’attualità non sussistono soluzioni alternative e rimedi idonei ad assicurare il rifornimento di acqua e, soprattutto, le sufficienti condizioni igienico sanitarie per l’ordinario funzionamento delle scuole; sussistono pertanto i presupposti e le ragioni di fatto e giuridiche per l’emanazione, anche per ogni opportuna prudenza connessa con la rilevanza sanitaria dell’inconveniente, del proposto provvedimento a tutela della salute pubblica e a protezione delle comunità scolastiche”.