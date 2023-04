Sabato funestato dagli incidenti stradali in Abruzzo, due motociclisti perdono la vita

In due distinti incidenti stradali hanno perso la vita un 38enne ed un 53enne

È stato un sabato funestato dagli incidente stradali che ha visto due motociclisti perdere la vita quello appena trascorso in Abruzzo. Sulla statale 83 Marsicana in territorio di Alfedena un uomo di 38 anni, di Castel di Sangro, Marco Pallotta, in sella alla sua moto si è scontrato con un suv guidato da un medico campano che procedeva in direzione opposta, a nulla sono valsi i soccorsi il motociclista, elettrauto di Castel di Sangro, è deceduto a causa delle lesioni riportate nell’impatto, l’uomo lascia la moglie incinta e una figlia.

Altra tragedia ieri sera poco prima delle 20 sull’autostrada A14, in prossimità del casello di Roseto degli Abruzzi, direzione nord, dove un altro centauro, Daniele Marconi Sciarroni, 53enne originario di San Benedetto del Tronto, è morto dopo avere perso il controllo della sua moto, fatale la caduta violenta sulll’asfalto. Sul posto oltre ai sanitari del 118 la Polizia Stradale di Pescara per i rilievi.