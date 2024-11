Roma, studente abruzzese resta ferito in incidente mortale sulla Tiburtina

Un giovane originario dell’Abruzzo è rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto la scorsa notte, intorno alle 2, lungo via Tiburtina, a Roma, in cui ha perso la vita Noemi Mandarino, 21 anni, originaria della Calabria e studentessa universitaria alla Sapienza di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, originario di Pratola Peligna, viaggiava insieme ad altri studenti fuori sede a bordo di una Opel Mokka che, probabilmente a causa dell’alta velocità, avrebbe tamponato una Fiat 500. L’impatto, violento, ha spinto la Opel contro il guard rail, provocando il terribile bilancio: due passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare, mentre il giovane abruzzese è stato trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni.

Alla guida della Opel Mokka si trovava una ragazza di 24 anni, sottoposta ai test di rito per verificare l’assunzione di alcol o droghe. Alla guida della Fiat 500 c’era invece una 22enne, rimasta sotto shock ma non ferita gravemente.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, che ha gettato nello sconforto non solo la comunità romana, ma anche quella abruzzese, ora in apprensione per le condizioni del giovane concittadino.