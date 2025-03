Pubblicato l'avviso del Comune di Pescara per attivare 50 tirocini

Al via alle domande per i percettori dell’Adi e per chi ha un Isee al di sotto di 10.140 euro

Da oggi, fino al 14 aprile prossimo, è possibile candidarsi per partecipare alla selezione di 50 tirocinanti nelle società municipalizzate Ambiente spa e Pescara Multiservice. Oggi è stato pubblicato un avviso del settore Politiche per il cittadino - servizio Politiche sociali del Comune di Pescara. Si tratta di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione dei beneficiari, cioè 50 percettori di Adi (ex Reddito di cittadinanza) o in possesso di Isee 2025 non superiore a 10.140 euro e per i quali sussista una “presa in carico” da parte del Servizio sociale professionale del Comune di Pescara.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco, Carlo Masci, dal dirigente del settore Politiche per il cittadino, Marco Molisani, e dai presidenti di Ambiente spa e Pescara Multiservice, Ricardo Chiavaroli e Mirko Di Michele. L’avviso riguarda l’avvio di tirocini che avranno una durata pari a 6 mesi con un impegno minimo di 21 ore e massimo di 30 ore settimanali a fronte del riconoscimento di un’indennità di frequenza pari a 500 euro lordi mensili. Dei tirocini previsti, 15 si svolgeranno nella società municipalizzata Ambiente Spa e 35 in Pescara Multiservice. All'interno di Ambiente Spa le attività previste sono quelle di pulizia, decoro urbano e supporto alle attività inerenti alla raccolta differenziata.

All'interno di Pescara Multiservice, invece, le attività saranno quelle di manutenzione, pulizia e cura delle aree di parcheggio, impianti sportivi, parchi cittadini e cimiteri. Tra i principali requisiti per partecipare, la residenza nel Comune di Pescara, oltre all’appartenenza ad un nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione (Adi) o in possesso di Isee 2025 non superiore a 10.140 euro, l’iscrizione al Centro per l’Impiego, il possesso dello stato di inoccupazione o disoccupazione certificato dal Centro per l’Impiego.

"Queste persone" – ha detto il sindaco Masci – "saranno in strada e la loro presenza sul territorio sarà utile per garantire il decoro urbano, per fare in modo che le aree di cui si occuperanno saranno pulite e in ordine. I cittadini vedranno concretamente queste persone in giro. Un’altra iniziativa, questa" – ha rimarcato il primo cittadino – "rivolta alle famiglie in difficoltà con l'obiettivo di aiutare chi ha bisogno, dando la possibilità di avviarsi al mondo del lavoro e di avere una risposta concreta di fronte alle difficoltà del momento". Molisani ha fatto notare che i 50 tirocinanti si occuperanno "della pulizia minuta nel quadrilatero centrale della città, prima affidata ai percettori del reddito di cittadinanza. Dunque, riattiveremo questo servizio con Ambiente spa attraverso i percettori dell’Adi. Per quanto riguarda coloro che saranno al servizio di Pescara Multiservice" – ha aggiunto Molisani - "saranno impiegati anche nella vigilanza visiva dei cimiteri, in quanto, purtroppo, da molto tempo è inveterato il malcostume di rubare proprio nei cimiteri i contenitori di rame, i fiori e le fotografie". Per il presidente di Ambiente spa, Chiavaroli, l’avvio dei 50 tirocini "non è un’azione di sussidiarietà, ma una politica attiva del lavoro, un avvicinamento delle persone al lavoro. Non è assistenzialismo", ha evidenziato ancora Chiavaroli.

Il presidente di Pescara Multiservice, Di Michele, ha fatto sapere che i 50 tirocinanti saranno utilizzati "oltre che nei parchi e nei cimiteri, anche nelle aree destinate a parcheggio. Pertanto, daremo un contributo per quanto riguarda la sicurezza della sosta, con un controllo nelle aree di risulta". Le domande per partecipare all’avviso dovranno essere indirizzate al Comune di Pescara, Servizio Politiche Sociali - Piazza Italia 1- 65121 Pescara, entro e non oltre le ore 13.00 del 14 aprile, o a mano in busta chiusa, tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, o a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata, o, infine, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it.