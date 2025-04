Orso trovato morto a Ortona dei Marsi: avviati accertamenti sulle cause

La carcassa è stata trasferita all'Istituto zooprofilattico Sperimentale di Teramo.

È stato ritrovato morto un orso maschio di circa 8-10 anni nei pressi di Forca Caruso, nel comune di Ortona dei Marsi, ai confini del Parco Regionale Sirente Velino.

A segnalare la carcassa, nella mattinata di oggi, domenica 13 aprile, è stato un gruppo di escursionisti. L'intervento è stato coordinato dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in collaborazione con carabinieri forestali, veterinari della Asl, tecnici dei due parchi e il nucleo cinofilo antiveleno.

Dai primi riscontri esterni, l’orso presentava numerosi traumi ma nessun segno evidente di arma da fuoco. La carcassa è stata trasferita all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per accertamenti diagnostici e tossicologici. In corso anche analisi genetiche per verificarne l’identità. Il territorio verrà monitorato nei prossimi giorni per escludere la presenza di esche avvelenate.