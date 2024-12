Nuove norme del Codice della Strada: maxi-operazione della Polizia Stradale a Pescara e Montesilvano

A poche ore dall’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada, la Polizia Stradale di Pescara ha avviato un’importante operazione di controllo mirata a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. L’attività, supportata da un laboratorio mobile e dal personale sanitario della Questura di Pescara, si è concentrata nelle principali aree della movida, con particolare attenzione a Montesilvano.

Nel corso della notte, a Montesilvano, gli agenti hanno ritirato 5 patenti di guida ad altrettanti automobilisti risultati positivi sia all’etilometro che ai test salivari per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Secondo le nuove norme, entrate in vigore il 14 dicembre 2024, non è più necessario dimostrare lo stato di alterazione per contestare l’assunzione di stupefacenti: la semplice assunzione è sufficiente per l’applicazione delle sanzioni.

Tra i casi più gravi, un uomo di 46 anni è stato fermato con un tasso alcolemico di 1,35 g/l, oltre il doppio del limite consentito. L’uomo è risultato positivo anche alla cocaina dopo il test salivare. Situazione analoga per un trentenne, che oltre ad aver assunto cocaina, guidava con un tasso alcolemico di 0,96 g/l.

A tutti gli automobilisti fermati sono state applicate le sanzioni previste dalla legge: sospensione della patente, decurtazione dei punti e altre misure amministrative. In totale, durante la notte sono stati decurtati 60 punti patente.

Nel corso dei controlli, la Polizia Stradale ha sanzionato anche tre conducenti che viaggiavano senza cinture di sicurezza. Pur ricevendo una sanzione pecuniaria e la decurtazione di 5 punti, non è scattata la “sospensione breve” prevista dall’articolo 218-ter del Codice della Strada, poiché i trasgressori avevano un saldo punti superiore a 20.

Parallelamente, sono stati intensificati i controlli relativi alle dotazioni invernali, come gomme termiche o catene da neve. In un solo giorno sono state accertate 4 infrazioni per la mancata conformità a tali obblighi.