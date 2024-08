Non ce l’ha fatta Pamela di Lorenzo la donna colpita da un fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica

La 42enne dal 3 Agosto non si era mai ripresa dall’arresto cardiaco che l’aveva colpita

Pamela Di Lorenzo, la 42enne colpita da un fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica lo scorso 3 agosto, è deceduta presso l’ospedale "Giuseppe Mazzini" di Teramo. La donna, una barista residente nella stessa cittadina, non si era mai ripresa dall’arresto cardiaco subito a causa della violenta scarica elettrica del fulmine.

Ricoverata nel reparto di rianimazione da quel tragico giorno, oggi è stato concluso l’accertamento di morte clinica, che ha confermato l’assenza di attività cerebrale. Pamela Di Lorenzo lascia il compagno Alessandro e un figlio minorenne.

L’incidente si era verificato mentre la donna si trovava in spiaggia con un’amica. Immediatamente dopo l’accaduto, i soccorsi erano stati prestati da un bagnante che aveva eseguito un massaggio cardiaco, e dal personale sanitario del 118, che aveva utilizzato un defibrillatore. Trasportata d'urgenza in eliambulanza all’ospedale di Teramo, Pamela era rimasta in condizioni critiche fino al triste epilogo.

Nello stesso incidente, un’altra donna, una turista francese di 65 anni, aveva riportato una grave lesione cardiaca da folgorazione, ma è stata dimessa la scorsa settimana dall’ospedale. L’amica che si trovava con Pamela è stata invece dimessa subito dopo l’accaduto, avendo riportato solo lievi ferite.