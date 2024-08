Montesilvano, tentano di vendere droga agli agenti in borghese, arrestati due giovani

Un 27enne della Repubblica Dominicana ha avvicinato agenti in borghese offrendo loro sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio a Montesilvano, nella zona di Santa Filomena, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale hanno arrestato due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si è svolta sotto la supervisione del Questore Carlo Solimene, nell'ambito di un rafforzamento delle attività di controllo estive.

I due arrestati sono un 27enne della Repubblica Dominicana, residente a Montesilvano, e un 23enne di origine romena, senza fissa dimora in Italia. L'arresto è avvenuto mentre gli agenti, in abiti civili, perlustravano la zona vicino alla pineta di Santa Filomena. L'uomo dominicano si è avvicinato agli agenti, offrendo loro sostanze stupefacenti e conducendoli verso una spiaggia libera, dove ha promesso che un amico avrebbe presto consegnato la droga.

Sul posto, nei pressi di una piccola tenda da campeggio montata sulla spiaggia, gli agenti hanno osservato il dominicano entrare in contatto con un giovane identificato successivamente come il romeno. Durante una perquisizione immediata, gli agenti hanno trovato all'interno di uno zaino custodito nella tenda 73,43 grammi di hashish, 16,1 grammi di marijuana e 80 euro in contanti, sequestrati come provento dell'attività illecita. I due giovani sono stati arrestati e portati in carcere. Il servizio interforze rientra nelle operazioni pianificate dal Questore Solimene per intensificare i controlli sul territorio, con pattuglie della Squadra Volante operative quotidianamente anche a Montesilvano durante il periodo estivo.