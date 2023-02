Lanciano, grave incidente stradale in contrada Torre Marino, scontro tra auto e moto

L'uomo in sella alla moto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Chieti

Incidente stradale questa sera intorno alle 20 in contrada Torre Marino a Lanciano.

Nello scontro frontale tra una moto e un'auto un 48enne di Lanciano, che era in sella alla due ruote, è rimasto ferito, sembra in maniera piuttosto grave, ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale di Chieti. Illeso il conducente della vettura, un uomo di 77 anni, sempre di Lanciano. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale di Lanciano.

Notizia in aggiornamento