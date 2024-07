La Polizia Locale di Lanciano presenta la nuova uniforme operativa

Il Comune di Lanciano ha introdotto una nuova uniforme operativa per la Polizia Locale. Il Comandante del Corpo, Maggiore Guglielmo Levante, ha presentato le nuove divise al Sindaco.

La decisione è stata presa in seguito alla delibera della Regione Abruzzo del 24 luglio 2023, che ha attuato la Legge Regionale n. 42 del 2013. Questa legge specifica le caratteristiche dei nuovi simboli, colori, uniformi, fregi e altri elementi distintivi per i Corpi e i Servizi di Polizia Locale della regione. L'obiettivo della legge è quello di recuperare e imporre a livello regionale un’uniformità che negli anni passati era stata perduta per vari motivi ed esigenze.

Le nuove uniformi sono state progettate per essere più adeguate alle esigenze operative attuali, in linea con quanto fatto per le Forze di Polizia dello Stato e altre Polizie Locali d'Italia. La realizzazione dei fregi, degli stemmi e delle divise è stata frutto di una stretta collaborazione istituzionale con l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara, che ha validato il lavoro degli studenti impegnati nella progettazione degli elementi grafici e dei vari bozzetti.

Tessuti e materiali hanno poi trovato una rigorosa disciplina tecnica approvata con la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 31 gennaio 2024, che ha regolamentato anche le specifiche tecniche dei veicoli in dotazione dei Corpi.

Di particolare rilievo è l'istituzione dei fregi identificativi della Polizia Locale della Regione, costituiti dall’immagine stilizzata del Guerriero di Capestrano, noto simbolo ufficiale della Regione Abruzzo, su uno sfondo tricolore rappresentante le cime innevate dei monti (in bianco), i boschi e le colline (in verde), e il Mar Adriatico (in blu).

Il Sindaco Filippo Paolini ha elogiato l'iniziativa della Regione Abruzzo che, tramite questa normativa, mira a dare un’immagine nuova alla Polizia Locale, sempre più vicina ai cittadini. "La nostra Amministrazione ha investito subito nella Polizia Locale con l'acquisto di due nuove autovetture, e a breve aumenteremo anche la dotazione organica che vestirà con un nuovo look molto moderno," ha dichiarato il Sindaco.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento e la modernizzazione delle forze di Polizia Locale, assicurando un servizio più efficiente e visibile alla comunità.