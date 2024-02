L'Aquila, visita del Generale Rispoli alla Specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri

Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, si è recato a L’Aquila per una visita istituzionale ai reparti dell’Organizzazione forestale.

Comandante si è recato in visita al Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” dove, accompagnato dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Giampiero Costantini, è stato accolto dagli onori della guardia. Nell’Aula Magna “Luigi Giugno” ha salutato il Cappellano Militare, Don Claudio Recchiuti, gli Ufficiali a capo dei reparti delle Specialità Forestale abruzzesi e molisani, nonché una rappresentanza di comandanti e addetti dei Nuclei Carabinieri Forestali e Parco, la rappresentanza militare e una delegazione dell’Associazione Nazionale Forestali.

Nel corso dell’incontro, il Generale Rispoli ha ascoltato il personale, informandosi sulle principali attività svolte. Ha poi sottolineato l’importanza strategica del settore Forestale, Ambientale e Agroalimentare e, dunque, del lavoro per affermare la legalità in tali ambiti svolto dalla Specialità, frutto di iniziativa, conoscenza del territorio, esperienza e professionalità, soprattutto in regioni quali l’Abruzzo, regione verde d’Europa, ove le aree protette rappresentano il 30% del territorio, e il Molise, prima regione in Italia per crescita di superficie boscata e seconda per incremento dello stock di CO2 nelle foreste.

Nella prima mattinata, il Generale ha partecipato al Seminario “La figura dell’eroe nell’era moderna: spunti di riflessione”, promosso dal Comune dell’Aquila e dall’Università degli Studi di L’Aquila e, nell’occasione, ha avuto modo di salutare le autorità civili e militari aquilane, tra le quali il Prefetto S.E. Di Vincenzo, il Vice Presidente della Regione Abruzzo Imprudente e il Sindaco Biondi. Da queste ultime ha ricevuto apprezzamento per l’attività svolta dai Carabinieri Forestali e si è confrontato su tematiche istituzionali relative al territorio e alle esigenze della collettività.