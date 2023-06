Incidente sull'Autostrada A24 nel traforo del Gran Sasso, due feriti trasportati in ospedale

Squadre dei vigili del fuoco e ambulanze del 118 intervengono tempestivamente, traffico bloccato.

Nel pomeriggio di oggi due squadre dei Comandi dei vigili del fuoco dell'Aquila e Teramo sono intervenute sull'Autostrada A24, all'interno del traforo del Gran Sasso, nella galleria in direzione L'Aquila, a seguito di un incidente stradale. L'auto, una Toyota Yaris, con a bordo un ragazzo e una ragazza, è uscita di strada andandosi a scontrare contro lo spigolo di un by pass tra le due gallerie. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i due infortunati. I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze del 118 dell'Aquila con cui i due feriti sono stati trasportati presso l'ospedale dell'Aquila. Sull'autostrada, che è rimasta chiusa al traffico con uscita obbligatoria a Colledara, si è formata una lunga fila di veicoli.

Sul posto sono intervenuti anche personale dell'ANAS e pattuglie della polizia autostradale per gli adempimenti di competenza.