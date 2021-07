Incidente stradale sulla SS 650 Montenero di Bisaccia - San Salvo, ferito gravemente un uomo

Nel violento scontro tra un Tir ed un furgone è rimasto incastrato tra le lamiere il conducente del furgone che è stato liberato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e trasportato dall'eliambulanza del 118 all'ospedale di Pescara.

Grave incidente stradale oggi, poco dopo le 12, sulla SS 650 Fondovalle Trigno, comprensorio di Montenero di Bisaccia - San Salvo. Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato uno scontro tra un tir ed un furgone che ha causato il ferimento in maniera grave di un uomo che era alla guida del furgone e che in seguito all'impatto violento è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo.

Particolarmente complesse le operazioni che hanno visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Termoli e di Vasto, i quali hanno provveduto ad estrarre l'uomo dal mezzo incidentato. A causa delle numerose e gravi ferite riscontrate, l'uomo è stato soccorso e subito trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale di Pescara in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ferite meno gravi per l'autista del tir che è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Termoli. Sul posto i Carabinieri.