Incidente stradale a Fossacesia, grave motociclista di Lanciano

Le condizioni dell’uomo sono parse subito gravi dopo la caduta violenta sull’asfalto.

Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle 16.30 a Fossacesia, all’incrocio tra via delle Croci e via Lanciano, in pieno centro cittadino.

Nel violento scontro tra uno scooter e un'auto, una monovolume, l'uomo in sella alla due ruote, è rimasto gravemente ferito. I soccorsi sono giunti immediatamente sul luogo e le condizioni del motociclista sono parse subito critiche per questo i sanitari, dopo averlo stabilizzato, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in codice rosso del ferito in ospedale. Per quanto riguarda il mezzo che sembra abbia travolto la moto, si sarebbe dileguato dopo l'impatto. Il pirata della strada viene ora ricercato.

Notizia in aggiornamento