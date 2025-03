Incidente agricolo mortale a Cellino Attanasio: uomo schiacciato dal trattore

Questa mattina, intorno alle 8:50, si è verificato un tragico incidente in località Feudi, nel comune di Cellino Attanasio (Teramo). Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta a seguito di un grave incidente che ha coinvolto un mezzo agricolo.

La vittima, un uomo di 50 anni residente nella zona, stava lavorando nei terreni dell'azienda agricola di famiglia con un trattore cingolato dotato di rimorchio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Cellino Attanasio, presenti sul luogo dell'incidente, il trattore ha investito l'uomo che probabilmente si trovava a terra quando il mezzo si è improvvisamente messo in movimento.

L'agricoltore è rimasto schiacciato da un cingolo del trattore, che è stato successivamente spento da un giovane che si trovava nelle vicinanze. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 di Teramo, il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Il corpo della vittima è stato recuperato solo dopo l'autorizzazione del magistrato di turno. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo agricolo coinvolto nell'incidente. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Gialla Vomano.

Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.