Incendio semidistrugge pertinenza Pub a Montesilvano

Le fiamme sono divampate nella zona esterna del locale che per la sera di Halloween era stata allestita stile casa degli orrori

Un incendio è divampato stamane intorno alle nove in una pub dii via Verrotti a Montesilvano. Il rogo ha semidistrutto la pertinenza del locale dove si trovavano dei gazebo dove i titolari avevano allestito ieri sera un'area horror dedicata alla festa di halloween, una sorta di percorso della paura da seguire prima di entrare nel pub. Ad allertare questa mattina i vigili del fuoco sono stati alcuni passanti, che hanno notato l'altissima colonna di fumo proveniente dal locale. Sul Posto sono intervenute tempestivamente due squadre di pompieri che hanno spento le fiamme ed hanno cosi evitato che raggiungessero gli interni de locale e altri stabili vicini. Si sono portati sul luogo dell'incendio i carabinieri e la polizia municipale.Si indaga sulle cause dell'incendio.