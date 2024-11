Inaugurata la nuova caserma sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara

Questa mattina è stata celebrata la solenne cerimonia di inaugurazione della nuova caserma, sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara intitolata al Capitano pilota Paolo Mancini morto nelle acque del basso Adriatico, nel corso di una missione anticontrabbando.

Alla presenza del Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Germano Caramignoli, è stata celebrata la solenne cerimonia di inaugurazione della nuova caserma, sede della Sezione Aerea di Pescara. Il nuovo edificio, situato all’interno del sedime aeroportuale dell’Aeroporto Internazionale d'Abruzzo “Pasquale Liberi”, è una struttura moderna, efficiente e all’avanguardia, parte di un più ampio progetto volto a razionalizzare ed ammodernare il patrimonio immobiliare in uso al Corpo.

La caserma è intitolata al Capitano pilota Paolo Mancini, già Comandante della Sezione Aerea di Pescara dal 12 aprile 1983 al 29 settembre 1985, che il 31 gennaio del 1987 trovò la morte a soli 29 anni, insieme al Brigadiere pilota Francesco Picena, a seguito di un incidente di volo nelle acque del basso Adriatico, durante una missione di perlustrazione costiera per il contrasto del contrabbando.

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose, hanno presenziato il Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, i Prefetti di Pescara e L’Aquila, Flavio Ferdani e Giancarlo Di Vincenzo e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, Avv. Adelchi Sulpizio in rappresentanza del Sindaco Carlo Masci.

Dopo la benedizione della caserma impartita dal Vescovo di Pescara, S.E. Reverendissima Monsignor Tommaso Valentinetti, accompagnato dal Cappellano militare del Comando Regionale Abruzzo, Don. Stefano Aita, la madrina della cerimonia, Signora Concetta Piliero, consorte del compianto Ufficiale, ha proceduto al tradizionale taglio inaugurale del nastro tricolore.

Nel suo intervento di saluto, il Comandante Regionale, nel porre in risalto la ricorrenza del 70° anniversario di istituzione del Servizio Aereo, ha evidenziato come la sinergia tra le componenti di terra, cielo e mare della Guardia di Finanza sia essenziale per permettere al Corpo di assolvere pienamente le proprie funzioni istituzionali.

I Reparti aerei e navali svolgono infatti una irrinunciabile e quotidiana azione di servizio a presidio della sicurezza economica e finanziaria del Paese e dell’Unione Europea, anche alla luce della riforma operata con il Decreto legislativo n.177 del 2016, che ha attribuito alla Guardia di Finanza la specialità della sicurezza del mare e il ruolo di unica forza di polizia operante in questo ambito.

La cerimonia si è conclusa con una visita dei locali della nuova struttura e dell’hangar da parte delle Autorità e degli ospiti intervenuti, cui ha fatto seguito il tradizionale brindisi augurale.