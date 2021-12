GDF L’AQUILA: IL VESCOVO DI AVEZZANO IN VISITA ALLA GUARDIA DI FINANZA

I finanzieri di Avezzano nella giornata odierna hanno ricevuto la visita di Sua Eccellenza rev.ma Mons. Giovanni Massaro Vescovo dei Marsi.

Il Vescovo ha rivolto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai finanzieri al servizio della collettività:



“Mi è grato rivolgere, nella circostanza, il mio saluto alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Avezzano per il generoso impegno quotidiano al servizio del paese.



Rendo onore alla memoria di tutti i Finanzieri che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere. Desidero evidenziare il delicato ruolo svolto dal Corpo di Polizia economico – finanziaria quale strumento di contrasto contro il sommerso, l’evasione e l’elusione fiscale, gli illeciti utilizzati del denaro pubblico, le frodi finanziarie, il riciclaggio, la criminalità economica organizzata. So bene che non è facile esercitare la vostra professione che è una vera vocazione e solo chi la vive come una chiamata al servizio umile e coraggioso sente la gioia di spendersi per il bene del paese e dei cittadini. Una vocazione che spesso vi costringe a stare lontani dalle vostre famiglie, a subire umiliazioni e a mettere a rischio la vostra vita".

"Vi incoraggio ad operare ispirandovi sempre a quegli antichi ed immutabili valori quali il coraggio, lo spirito di sacrificio, la lealtà istituzionale, la trasparenza ed il desiderio di rendervi sempre utili alla collettività. Sono valori che certamente ogni uomo può nutrire ma che tutti i finanzieri sanno di dover testimoniare, manifestando l’orgoglio di appartenere alla Guardia di Finanza.



A voi tutti e alle vostre famiglie, che condividono con voi gioie e sacrifici derivanti dal vostro delicato lavoro, esprimo un sentito ringraziamento.

La Vergine Maria accompagni il vostro servizio, animi la vostra azione, sostenga il vostro impegno, infiammi la vostra fede. Possa Maria intercedere presso il Signore affinché grazie al vostro impegno e al contributo di tutti i cittadini si possa costruire un mondo più umano, più vero e più giusto”.