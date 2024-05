Frisa, tragedia nelle campagne, pensionato muore cadendo dall'albero di ciliegio

Dolore e sgomento nel piccolo centro del chietino dove l'uomo era molto conosciuto e benvoluto da tutti

Questa mattina, 27 maggio 2024, Antonio Lanci, 79 anni, è deceduto dopo essere caduto da un albero mentre coglieva ciliegie nelle campagne di Frisa, nella Vallata Moro.

Molto conosciuto e benvoluto in paese, Lanci era uscito presto di casa per lavorare nella proprietà di famiglia. La caduta, forse causata da un malore, è avvenuta mentre era arrampicato su una pianta con l'aiuto di una piccola scala. Il corpo è stato ritrovato solo diverse ore dopo, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro, hanno dato l'allarme.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118, che ha potuto solo constatare il decesso. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata restituita alla famiglia. I funerali si terranno domani, 28 maggio, alle 17 nella chiesa Madonna del Popolo di Frisa.