Esplosione nel bungalow di un campeggio a Martinsicuro, resta ustionato un manutentore

Ancora da chiarire le cause del grave incidente.

Una violenta esplosione si è verificata ieri sera intorno alle 19.10 in un campeggio nel comune di Martinsicuro. La deflagrazione si è verificata all'interno di un bungalow, investendo direttamente un manutentore 43enne che era entrato da poco nel locale.

I vigili del fuoco del Comando di Nereto, giunti prontamente sul posto, hanno collaborato con i sanitari del 118 di Giulianova per prestare i primi soccorsi al malcapitato.

L'uomo, rimasto gravemente ustionato, è stato successivamente trasportato in eliambulanza in una struttura ospedaliera specializzata. L'onda d'urto dell'esplosione è stata così forte da divellere gli infissi del bungalow, causando danni significativi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Martinsicuro, che stanno conducendo le indagini per determinare le cause della deflagrazione e prendere i provvedimenti necessari.