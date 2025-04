Regione Abruzzo, al via avviso FSE per welfare aziendale e parità di genere

L'iniziativa rappresenta un'occasione strategica per le realtà imprenditoriali di ogni dimensione – dalle grandi imprese alle PMI, passando per liberi professionisti, enti non profit e cooperative – desiderose di investire nel capitale umano e di costruire ambienti di lavoro più inclusivi.

Una opportunità imperdibile per imprese e professionisti, un aiuto concreto per il benessere dei lavoratori e un deciso passo avanti verso la parità di genere nel mondo del lavoro.

È quanto promette il nuovo avviso, finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo Plus, che mette a disposizione ben 4 milioni di euro per sostenere datori di lavoro e lavoratori autonomi nell'implementazione di piani di welfare aziendale innovativi, nell'adozione di misure concrete per la conciliazione vita-lavoro e nel percorso virtuoso verso la certificazione UNI PdR 125:2022 sulla parità di genere.

"La piena realizzazione della parità di genere non può prescindere da una reale ed efficace conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne – ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca - Non si tratta di una concessione, ma di un imperativo sociale ed economico. Permettere alle donne di integrare armoniosamente la propria vita professionale con le responsabilità familiari e personali non solo è un atto di giustizia, ma libera un potenziale immenso per la crescita delle nostre comunità e delle nostre economie. Investire in politiche e misure concrete di conciliazione significa costruire un futuro più equo, inclusivo e prospero per tutti."

Il bando finanzia un ampio ventaglio di azioni mirate a migliorare la qualità della vita dei dipendenti e dei loro familiari. Tra le spese ammissibili spiccano quelle per la progettazione e l'integrazione di piani di welfare aziendale (con un occhio di riguardo alla consulenza specializzata), l'acquisto o il noleggio di strumenti per il telelavoro e lo smart working, un sostegno concreto per le famiglie con servizi di babysitting, contributi per l'accesso ad asili nido e scuole dell'infanzia, e supporto per l'assistenza a familiari anziani non autosufficienti o figli disabili. Un focus importante è riservato al raggiungimento della prima certificazione UNI/PdR 125:2022, con un contributo specifico per accompagnare le organizzazioni in questo percorso di crescita e consapevolezza.

I destinatari finali di queste misure sono i dipendenti con figli, familiari anziani non autosufficienti o figli disabili, a testimonianza di un impegno concreto verso il sostegno delle fragilità e la promozione di un equilibrio sano tra impegni professionali e personali. Le domande per accedere a questi importanti contributi potranno essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 14 aprile 2025 e avranno tempo fino alle ore 20.00 del 18 dicembre 2026.

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝘀𝘂 https://coesione.regione.abruzzo.it