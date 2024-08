Emergenza Idrica, partita l'autobotte degli Alpini per rifornire i comuni più colpiti

Questa mattina è partita dall'Aquila un'autobotte degli Alpini con una capacità di 8.000 litri, destinata a rifornire i Comuni del territorio più colpiti dalla carenza idrica.

L'arrivo è previsto per le 9:30, e nella giornata di oggi verranno stabiliti i Comuni prioritari da rifornire, con particolare attenzione a quelli in maggiore sofferenza come San Buono, Gissi, Monteodorisio, Cupello e Tornareccio.

Nel frattempo, altri Comuni come San Salvo stanno ricevendo rifornimenti tramite un'autobotte della Protezione Civile Val Trigno, con una capacità di 3.000 litri. La situazione resta complessa, ma la Sasi continua a operare attivamente per ridurre i disagi causati dalla limitata disponibilità d'acqua, mettendo in atto interventi e collaborazioni strategiche per fronteggiare l'emergenza.