Banda di furti nel Basso Molise: sei misure cautelari, uno degli indagati è originario dell'Abruzzo

Alle prime luci dell'alba del 7 novembre 2024, i carabinieri della Compagnia di Larino hanno dato esecuzione a sei misure cautelari, di cui due in carcere e sei agli arresti domiciliari, nei confronti di una banda responsabile di una sistematica attività di furti ai danni di aziende commerciali e agricole nel Basso Molise.

Dei sei provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Larino su richiesta della Procura, due prevedono la custodia cautelare in carcere e quattro gli arresti domiciliari (uno con braccialetto elettronico).



L'indagine ha permesso di smantellare un gruppo ben organizzato che operava prevalentemente nel Basso Molise, con incursioni in aziende agricole e commerciali per trafugare beni di valore, tra cui generi alimentari, fitofarmaci e attrezzature agricole. Tra gli indagati, oltre a diversi pugliesi, figura anche un abruzzese, dimostrando il coinvolgimento di persone provenienti da varie aree e già note alle forze dell’ordine.

Nel corso di quasi un anno, tra marzo 2023 e febbraio 2024, la banda ha colpito numerose località del Basso Molise, asportando merce per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, tra cui champagne e un piccolo escavatore. Gli indagati agivano con un modus operandi studiato, che includeva sopralluoghi preliminari e l’uso di mezzi pesanti trovati sul posto per il trasporto del materiale rubato.





L’indagine è scaturita dalla denuncia di un cittadino, che aveva riconosciuto online una bicicletta rubata. Gli investigatori hanno poi identificato i membri del gruppo e sequestrato radiotrasmittenti, passamontagna e attrezzi da scasso.

Le operazioni di oggi hanno coinvolto oltre trenta militari della Compagnia di Larino, supportati dai comandi di Foggia e Montesilvano. Tutti gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. La Procura della Repubblica di Larino terrà una conferenza stampa l’8 novembre alle ore 12:00 per illustrare i dettagli dell’operazione.