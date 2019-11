I tre extracomunitari sotto la minaccia di un coltello,avrebbero aggredito e percosso la coppia costringendola a liberare l’abitazione.

I carabinieri di Francavilla, con l'aiuto di un assistente Capo Coordinatore della Questura di Pescara, hanno arrestato stamane un 58enne residente a Chieti, locatore di un appartamento in viale Alcione a Francavilla. L'uomo avrebbe assoldato tre extracomunitari di Pescara per agire nei confronti della coppia affittuaria dell'appartamento che sembra non avesse pagato il canone di affitto. I tre, sotto la minaccia di un coltello, hanno aggredito e percosso la coppia costringendola a liberare l’abitazione, poi si sarebbero anche occupati della sostituzione della serratura dell’alloggio. I Carabinieri di Francavilla ed il Radiomobile sono intervenuti sul posto ed hanno bloccato ed arrestato il proprietario della casa ed uno del terzetto, un 36enne nigeriano e nullafacente,senza fissa dimora. Il 58enne è stato posto ai domiciliari ed il 36enne trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.