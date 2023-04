Anniversario terremoto L'Aquila, Il premier Meloni alla commemorazione delle 309 vittime del sisma

"Era doveroso esserci, è una terra a cui sono molto legata, anche politicamente perché sono una parlamentare di questo collegio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'Aquila

Ricorre domani il 14esimo anniversario del sisma che alle 3.32 del 6 Aprile 2009 distrusse il capoluogo d'Abruzzo togliendo la vita a 309 persone oltre 1600 rimasero ferite. Questa sera alle 18.00 l’Arcivescovo dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, ha celebreto la Santa Messa in suffragio delle vittime con la lettura dei loro nomi durante la preghiera eucaristica, alla presenza del Premier Giorgia Meloni e di Pierluigi Biondi Sindaco dell'Aquila.

La Funzione religiosa si è svolta nella chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza Duomo (detta delle Anime Sante), edificata a partire dal 1713 in memoria delle vittime del terremoto dell’Aquila del 1703 e restaurata dopo il sisma 2009 grazie al sostegno del governo francese. A seguire, alle 19.30, sempre alle Anime Sante, “Tempo di musica e preghiera per le vittime del 6 aprile 2009”, cantata con alcuni brani di Johann Sebastian Bach, eseguita dall’orchestra, dall’organo, dai solisti e dal coro del conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila.

"Era doveroso esserci, è una terra a cui sono molto legata, anche politicamente perché sono una parlamentare di questo collegio". Ha detto la premier Giorgia Meloni all'Aquila prima della messa in ricordo delle vittime del sisma."Negli anni abbiamo fatto un grande lavoro con il sindaco e il presidente della Regione per garantire quello che mancava e si poteva fare in più per la ricostruzione di questo territorio", ha aggiunto.

"Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla commemorazione dei nostri cari durante la funzione religiosa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, vicina alla nostra comunità nel giorno del dolore e della speranza. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha reso omaggio alla nostra memoria, scoprendo la stele ideata dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e realizzata dall’azienda che ha già costruito il parco. Grazie per accompagnarci in questo ricordo". Sottolinea commosso il sindaco Biondi.