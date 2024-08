Accoltellamento durante una rissa a Pescara: 19enne ferito all'addome, indagini in corso

Soccorso dai sanitari del 118 il giovane è stato stabilizzato e poi trasportato in ambulanza all'ospedale

La scorsa notte a Pescara, all'esterno di uno stabilimento balneare a Portanuova, un 19enne è stato accoltellato all'addome durante una rissa. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, stabilizzato e trasportato in ambulanza all'ospedale civile. Le sue condizioni non sono gravi. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. Solo pochi giorni fa, in via Parini, vicino a piazza della Rinascita, un altro giovane era stato accoltellato durante una rapina, il cui responsabile è stato successivamente fermato dalla Polizia.

(Fonte: ANSA)