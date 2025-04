Abruzzo in lutto per Papa Francesco: “Esempio di fede, umanità e coraggio”

Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale per la scomparsa del Pontefice. Alle 7:35 l’ultimo respiro del Papa

Un’onda di commozione ha attraversato l’Abruzzo alla notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina alle 7:35. Dalla Regione al Consiglio comunale, dalla destra alla sinistra, il cordoglio è unanime. “Il Papa del mondo”, come lo ha definito il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, lascia una traccia indelebile anche nella memoria abruzzese, grazie ai suoi storici viaggi a L’Aquila – l’ultimo nel 2022 per l’apertura della Porta Santa in occasione della Perdonanza Celestiniana.

Profondo il ricordo del parlamentare di Fratelli d’Italia Guerino Testa: “L’Abruzzo non lo dimentica. La sua è stata un’eredità di dialogo, pace e difesa degli ultimi, portata avanti con coraggio e umiltà”. Stessa emozione nelle parole del senatore Etelwardo Sigismondi (FdI): “Testimone autentico di fede, resterà per sempre nella storia spirituale della nostra regione”.

Il presidente Sospiri ha sottolineato il ruolo straordinario del Pontefice durante la pandemia: “Indimenticabile l’immagine del Papa solo, il 27 marzo 2020, in una piazza San Pietro vuota, a chiedere il miracolo della fine del dolore del mondo”.

Toccanti le parole anche del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi "A Lei, Santo Padre, L’Aquila dice “grazie”. Grazie per la visita del 28 agosto 2022 che, con l’apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, ha riconosciuto nella Perdonanza Celestiniana un valore universale. Con quel gesto ha portato nella nostra città un messaggio di misericordia, pace e speranza che resterà scolpito nella nostra memoria. Oggi, con dolore, ci stringiamo nel ricordo. Ma sappiamo che Lei continuerà a parlarci e a guidarci. A nome dell’intera comunità aquilana, esprimo il più sentito cordoglio e mi unisco alla preghiera della Chiesa universale per un uomo che ha saputo essere guida, conforto e punto di riferimento per tutti noi. “Jemo ’nnanzi” – ci direbbe. Lo faremo: con la forza della fede e la speranza che ci ha insegnato a custodire".

Dal fronte opposto, il consigliere regionale del PD, Silvio Paolucci, ha parlato di una “guida spirituale il cui impegno per la giustizia ha toccato il cuore di tutti”. Parole cariche di significato anche da Giovanni Legnini, commissario straordinario per Ischia: “Ha tracciato uno spartiacque nella storia della Chiesa, soprattutto nella difesa dell’ambiente e dei più deboli”. Legnini ha citato l’enciclica Laudato Si’, ricordando l’appello ai potenti della Terra a “costruire un futuro migliore partendo dai poveri e dal creato”. Uniti nel dolore, gli abruzzesi rendono omaggio a un Papa che ha saputo parlare al mondo con la forza della semplicità.