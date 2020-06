Turismo, Febbo: ingresso gratuito allo Zoo d'Abruzzo per gli operatori sanitari e Protezione civile

Un gesto sensibile da parte della proprietà dell'area faunistica utile anche a movimentare flussi di visitatori

“Ingresso gratuito allo Zoo D'Abruzzo, per la stagione 2020, a tutti gli operatori sanitari (medici ed infermieri ospedalieri) e della Protezione civile della nostra Regione, che si sono trovati in prima linea nella gestione sanitaria dell'emergenza covid-19, più un familiare o accompagnatore al seguito”. A comunicarlo è l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo che aggiunge quanto segue: “ringrazio la proprietà e il direttore della struttura, nella persona di Mario Bellucci, per la sua disponibilità e sensibilità che attraverso questa decisione vuole riconoscere la vicinanza della Regione Abruzzo durante l’emergenza del Coronavirus quando a seguito della chiusura al pubblico dello Zoo D'Abruzzo di Rocca San Giovanni sono venute meno le uniche entrate che permettevano di garantire cibo e cure primarie ai tanti e numerosi animali presenti all'interno dell’impianto. Infatti – rimarca Febbo - dal quel momento è partita una gara di solidarietà unica ed eccezionale che ha visto coinvolti, oltre all’Ente Regione, diversi imprenditori che ringrazio. Quindi ho sposato subito l’iniziativa e invito gli operatori sanitari e i volontari della Protezione Civile a visitare l'unica struttura zoologica in Abruzzo. Pertanto – conclude Febbo – plaudiamo alla sensibilità dell'imprenditore Bellucci e come Regione cercheremo di diffondere questo progetto affinché tale iniziativa possa essere anche un modo per rimuovere flussi di visitatori e passare una giornata in spensieratezza dopo i mesi di lockdown”.