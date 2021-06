Lanciano, via libera della Giunta all'impianto di condizionamento al Pala Masciangelo

Obiettivo dare sollievo al personale sanitario e volontario che opera all'interno della struttura ogni giorno e ai cittadini che accedono per la vaccinazione.

La Giunta Comunale di Lanciano ha approvato ieri l'acquisto di un impianto di condizionamento da destinare in via definitiva alla struttura comunale del Pala Masciangelo del quartiere Santa Rita, che attualmente ospita il centro vaccinale di Lanciano. L'impegno di spesa di 31.000 euro è stato deliberato con prelievo dal fondo di riserva per spese non prevedibili e urgenti. A comunicarlo è il sindaco Mario Pupillo atraverso una nota.

Le temperature elevate di questi giorni e la stagione estiva appena iniziata, con il programma di immunizzazione che andrà avanti fino alla fine del mese di agosto e anche oltre, unitamente all'obiettivo di dare sollievo al personale sanitario e volontario che opera all'interno della struttura dalle 9 alle 19 di ogni giorno e ai cittadini che accedono per la vaccinazione, hanno creato le condizioni affinché il Palamasciangelo venisse dotato di un impianto di condizionamento che resterà a disposizione della struttura anche dopo la campagna vaccinale. Si tratta di sette climatizzatori a colonna con scambiatori esterni, per un impegno di spesa di 31.000 euro approvato dalla Giunta su proposta del Sindaco. I lavori saranno eseguiti nel corso della prossima settimana dalla ditta D'Ippolito Impianti, mentre i macchinari arriveranno già nei prossimi giorni: i lavori di installazione non determineranno la sospensione delle attività vaccinali.

"Vogliamo che chiunque acceda nel Palamasciangelo per motivi di lavoro, volontariato o per ricevere la vaccinazione si trovi a proprio agio, anche dal punto di vista della climatizzazione. Abbiamo adeguato la struttura comunale che abbiamo messo a disposizione gratuitamente della Asl per questo importante servizio a beneficio di tutto il comprensorio frentano e ora faremo un ulteriore passo in avanti per migliorare l'accoglienza e rendere piacevole la campagna vaccinale, sia per i sanitari che per i cittadini. Ringrazio l'Assessore al Bilancio Carlo Orecchioni che con il settore ha individuato in tempi rapidi la soluzione per finanziare l'acquisto e avviare le procedure. Siamo convinti che la vaccinazione sia l'unico modo per mettersi alle spalle definitivamente la pandemia, come dimostrano i dati dei decessi e delle ospedalizzazioni in nettissimo calo in Abruzzo e in tutta Italia. A Lanciano abbiamo 9 positivi attuali, contiamo e speriamo di azzerare presto questa casella grazie ai vaccini e all'estate che favorisce le attività all'aria aperta, dove il contagio è molto meno probabile rispetto ai luoghi chiusi", conclude il Sindaco Mario Pupillo.