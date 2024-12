Infrastrutture: Marsilio, con nuovo treno elettrico potenziato sistema abruzzese

“E’ il primo di cinque treni messi a disposizione da Trenitalia: sono treni modernissimi, ricchi di comfort e tecnologici. Devo ringraziare Trenitalia per la velocità con cui sta onorando il contratto di servizio firmato nel dicembre 2023 e finalizzato a migliorare l’offerta di trasporto pubblico a favore di pendolari e turisti”.

“E’ il primo di cinque treni messi a disposizione da Trenitalia: sono treni modernissimi, ricchi di comfort e tecnologici. Devo ringraziare Trenitalia per la velocità con cui sta onorando il contratto di servizio firmato nel dicembre 2023 e finalizzato a migliorare l’offerta di trasporto pubblico a favore di pendolari e turisti”. Lo ha detto il Presidente Marco Marsilio, questa mattina, intervenendo alla cerimonia di presentazione del primo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che circolerà già da domani sulla linea Adriatica e sulla Pescara-Sulmona. Presenti alla cerimonia tra gli altri l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture, Umberto De Annuntiis, Bruna Di Domenico, direttore regionale Abruzzo di Trenitalia e Maria Annunziata Giaconia, direttore Business regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia. Il presidente Marco Marsilio è soddisfatto per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie abruzzesi. “Quello che si sta facendo in Abruzzo, nonostante i tentativi disperati di chi contesta l’opera pubblica che la regione attende da 50 anni, e non vediamo l’ora che inizino i lavori, è fondamentale per il nostro sistema ferroviario – ha osservato il Presidente Marsilio -. Per quanto riguarda i primi due lotti della Roma-Pescara si sta procedendo con le progettazioni esecutive, con gli espropri e gli accordi con i Comuni al fine di avviare il cantiere. La bretella ferroviaria tra Sulmona e L’Aquila invece sarà pronta il prossimo 15 dicembre e consentirà di ridurre i tempi di percorrenza. La Roma-Pescara, come ha confermato il Governo, è una linea strategica, è prioritaria, e questa linea sarà utile anche a garantire la resilienza del sistema infrastrutturale nazionale in caso di emergenza: servirà a collegare la linea ferroviaria del tirreno a quella dell’adriatico. Noi – conclude Marsilio – veniamo ascoltati, e i risultati si vedono, rispetto al passato”. Il treno consegnato oggi è il primo dei nuovi convogli previsti dal contratto di servizio 2023 – 2033: altri tre ne arriveranno entro il 2025 e un altro nel 2026.