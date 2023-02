Giunta Abruzzo: ok a Tua per tratta ferroviaria Lanciano-Roma

Una scelta programmatoria che ha l'obiettivo di irrobustire la maglia dei collegamenti ferroviari

La Giunta regionale d'Abruzzo, nella riunione del pomeriggio a PESCARA, su proposta del presidente, Marco Marsilio, ha autorizzato la Società in house TUA Spa a variare il programma di esercizio ferroviario relativo al Contratto di Servizio 2018-2027, con l'attivazione - a partire dal cambio orario di dicembre 2022 - del servizio Lanciano-L'Aquila e, da dicembre 2023, del servizio Lanciano-Roma che la Società potrà svolgere anche sotto forme diverse di collaborazione con Trenitalia Spa, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Tale scelta programmatoria è in linea con l'obiettivo regionale di irrobustire la maglia cadenzata dei collegamenti ferroviari tra le principali località costiere e quelle interne ubicate lungo lo sviluppo delle linee che dalla direttrice adriatica si diramano verso L'Aquila e verso Roma, soprattutto in ragione delle significative risorse che la Regione Abruzzo ha attribuito alla TUA S.p.A. per l'acquisto dei nuovi treni.